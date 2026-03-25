Belçika Kralı Philippe: "Kaba kuvvet politikasına geri dönüş, çok taraflı düzeni temellerinden sarsıyor"

Belçika Kralı Philippe, Norveç'teki resmi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 'Güçlü olan haklıdır' anlayışının yeniden öne çıktığına ve kaba kuvvet politikasının çok taraflı düzeni tehdit ettiğine dikkat çekti.

Belçika Kralı Philippe, uluslararası arenada "Güçlü olan haklıdır" anlayışının yeniden ortaya çıktığı uyarısında bulunarak "Kaba kuvvet politikasına geri dönüş, çok taraflı düzeni temellerinden sarsıyor." ifadesini kullandı.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, Norveç'e resmi ziyarette bulunan Kral Philippe, burada ülkenin kraliyet ailesiyle yemekte bir araya geldi.

Philippe, yemekte yaptığı konuşmada, uluslararası arenada "Güçlü olan haklıdır" anlayışının yeniden ortaya çıktığı uyarısında bulunarak "Kaba kuvvet politikasına geri dönüş, çok taraflı düzeni temellerinden sarsıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir tarafın mutlak kazanç diğer tarafın ise mutlak kayıp yaşadığı yaklaşımın istikrar veya uzun vadeli refah sağlamayacağını vurgulayan Philippe, devletler arasında hem ikili hem de çok taraflı forumlarda işbirliği yapmaktan başka seçenek bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
