Belçika Bakanından Filistinli Öğrencilere Vize Reddi

Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, eğitim amacıyla alınmış vize ve bursları bulunmasına rağmen Filistinli öğrencilerin Gazze'den ülkeye gelmesine karşı olduğunu belirtti.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, Van Bossuyt aralarında neredeyse 2 yıldır ülkeye gitmeyi bekleyen eğitim vizesi ve burs hakkı sahibi Filistinli öğrenciler hakkında açıklama yaptı.

Van Bossuyt, Filistinli öğrencilerin ülkeye gelmesi halinde aile birleşimi veya iltica başvurusunda bulunabileceğini öne sürerek "Sadece 13 kişiden söz edildiği öne sürülüyor ancak domino etkisini göz ardı etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca, pozisyonunu, benzer talebin Yemen, Sudan veya Afganistan'daki öğrenciler tarafından gelebileceğine işaret ederek gerekçelendirdi.

Brüksel merkezli insan hakları temelli çalışmalar yapan "11.11.11" isimli STK'nin yetkilisi Flor Didden, Van Bossuyt'un yaklaşımını eleştirerek Filistinli öğrencilerin Belçika'ya gelme haklarının olduğunu kaydetti.

Hükümete yönelik eleştiriler

Belçika'da hükümete yönelik temel eleştiriler, Gazze'deki öğrenci ve araştırmacıların tahliyesi konusunda koalisyon içinde siyasi uzlaşı sağlanamaması, göç politikalarının çözüm arayışlarını bloke etmesi ve üniversitelerden gelen çağrılara rağmen hükümetin öğrencilerin güvenli çıkışı için somut bir mekanizma ortaya koymaması üzerinde yoğunlaşıyor.

Ayrıca vize prosedürlerinin mevcut koşullara uyarlanmadığı ve bazı öğrencilerin hukuki girişimlerle vize alabilmiş olmasının, idari çözümlerin tamamen imkansız olmadığına işaret ettiği savunuluyor.

Gazze'den son tahliyeler, Mart 2025'te 24 Belçika vatandaşı ile ülkede oturum hakkı bulunan kişilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bölgeden çıkarılmasıyla gerçekleştirilmişti.

Haziranda Tropikal Tıp Enstitüsü, Hasselt Üniversitesi ve Anvers Üniversitesi gibi kurumlara kabul alan bursiyerlerin Gazze'den çıkışı sağlanamazken, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki öğrenciler için tahliye mekanizmaları oluşturmuş olması, Belçika üzerindeki baskıyı artırıyor.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un Sözcüsü Laurens Soenen, eleştirilerin ardından 30 Ağustos'ta AA muhabirine, yeni bir tahliye için henüz ortak hükümet kararı alınmadığını ve mevcut koşullarda temel engelin vize işlemlerinden ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğunu bildirmişti.

Soenen, bir kişinin halihazırda Belçika vizesine sahip olup olmamasının Gazze'den ayrılabilmesini belirlemediğine dikkati çekerek "Şu anda Gazze'den ayrılmak yalnızca üçüncü bir ülke tarafından düzenlenen tahliye veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen tıbbi tahliye yoluyla mümkün." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA