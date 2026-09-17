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Belçika Federal Parlamentosu önünde "iklim politikaları" protestosu düzenlendi

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Çevre örgütü Greenpeace, yeni yasama döneminin başladığı Belçika Federal Parlamentosu önünde iklim politikalarına dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Çevre örgütü Greenpeace, yeni yasama döneminin başladığı Belçika Federal Parlamentosu önünde iklim politikalarına dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Ulusal basına göre Greenpeace üyesi yaklaşık 10 aktivist, başkent Brüksel'deki parlamento binasının Rue de la Loi tarafındaki demir parmaklıklarına "Evimiz yanıyor. Buna göre hareket etmeye başlayın" yazılı büyük bir pankart astı.

Yaklaşık 20 dakika süren eylemde aktivistler, siyasetçilere iklim krizini yeniden gündemin ön sıralarına alma çağrısında bulundu.

Eylemin, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle yapılan görüşmenin ardından aktivistler pankartı kaldırdı.

Parlamentonun Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturum sırasında izleyici locasında da kısa süreli bir protesto yaşandı ancak soru-cevap oturumu kesintiye uğramadı.

Greenpeace Belçika Sözcüsü Joeri Thijs, yaz aylarında yaşananların "gerçek bir uyanış çağrısı" olması gerektiğini vurguladı.

Thijs, Belçika tarihinin en büyük orman yangınının bu yaz yaşandığını anımsatarak, yangına neden olan sıcak hava dalgasıyla bağlantılı yaklaşık 3 bin ek ölüm yaşandığına işaret etti.

Kaynak: AA
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