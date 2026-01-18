Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'tan ABD'ye "Grönland'da çözüm diyalogdan geçiyor" mesajı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Grönland'daki güvenlik sorunlarının diyalog ile çözümlenmesi gerektiğini belirtti ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Grönland'da gerçekleştirilecek tatbikatın, Arktik güvenliği ve Danimarka'nın egemenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Grönland meselesine çözümün diyalog yoluyla geleceğini, müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için NATO içerisinde birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Grönland'da yapılacak tatbikatla ilgili mesaj paylaştı.

Belçikalı Bakan, Grönland'da ülkesinin de katılacağı tatbikatın amacının Arktik güvenliğiyle ilgili ortak endişeleri ve Danimarka'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin hiçbir koşulda şantaja konu olamayacağını göz önünde bulundurarak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu göstermek olduğunu bildirdi.

"Çözüm diyalog yoluyla gelecektir." ifadesini kullanan Prevot, güvenlik sorunlarını kolektif ve düşmanca olmayan bir şekilde ele almak için birlikte çalışmaya açık olduklarının altını çizdi.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bulunuyor.

Belçika'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri, Danimarka'nın çağrısı üzerine ortak askeri tatbikata katılmak için küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
