Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Rusya'nın "diplomatik personele Kiev'i terk etme çağrısına" tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın Kiev'deki diplomatik personel ve yabancılara şehri terk etme çağrısını kabul edilemez buldu. Prevot, Rusya'nın Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedi ve bu adımı uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi. Belçika'nın Kiev'deki varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın "Kiev'de planlanan saldırılar öncesinde diplomatik personel ve yabancı vatandaşlara şehri terk etme çağrısı"nda bulunmasına tepki gösterdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Brüksel Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istediğini belirterek, söz konusu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Kiev'deki diplomatik temsilciliklere yönelik dolaylı tehditlerinin, uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Prevot, "Bu tür açıklamalar, diplomasi değil gözdağıdır. Bu, Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki varlığını sürdüreceğini belirten Prevot, "Biz, Kiev'de kalıyoruz. Ukrayna'nın yanındayız ve sindirilmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın tek sorumlusunun Rusya olduğuna işaret eden Belçikalı Bakan, gerilimin sona ermesi için Moskova'nın saldırılarını durdurması ve gerçek bir barış sürecine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu

Bayramda herkes soluğu orada aldı, sahiller doldu taştı
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

Beşiktaşlılara bayram müjdesi

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi