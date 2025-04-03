Belçika'dan Macaristan'a Uluslararası Ceza Mahkemesi Tepkisi

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Macaristan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma kararı almasından "derin üzüntü duyduğunu" bildirdi.

Prevot, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın bu kararıyla UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne taraf olmayan tek Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını belirtti.

Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararından "derin üzüntü duyduğunu" ifade eden Prevot, "Bu, uluslararası adalet ve soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu dahil üzere en ciddi suçların cezasız kalmasına karşı mücadele açısından önemli bir gerilemedir. Bu durum, gücün haklı kıldığı bir dünyanın önünü açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, Macaristan'a Roma Statüsü'nden resmen çekilene kadar bu anlaşmaya saygı gösterme ve tutuklama emirlerine uymak dahil UCM ile tam işbirliği yapması gerektiğini hatırlattı.

Ülkesinin UCM'ye desteğini teyit eden Prevot, Mahkemenin, yargıçlarının ve savcısının bağımsızlığı ile tarafsızlığına saygı gösterilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Netanyahu'nun, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret etmesi sonrası, uluslararası toplum tarafından Roma Statüsü'ne taraf olan Budapeşte yönetimine, İsrailli lidere yönelik kararı uygulaması çağrısı yapılmıştı.

Bunun ardından, Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabından ülkesinin UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.