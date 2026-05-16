Belçika, gelecek yıl Eurovision'a yarışmacı göndermemeyi değerlendiriyor

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) Eurovision politikalarını değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya sanatçı göndermeyebileceğini açıkladı. VRT, özellikle İsrail'in katılımı ve karar alma süreçlerinde şeffaflık talep ediyor.

VRT tarafından yapılan açıklamaya göre Sözcü Yasmine Van der Borght, EBU'nun savaş ve şiddete karşı net bir duruş sergilemesini ve insan haklarına saygıyı esas alan açık çerçeve oluşturmasını beklediklerini belirtti.

Van der Borght, "Şu anki koşullarda VRT'nin gelecek yıl bir sanatçı göndermesi ihtimali düşük." ifadesini kullandı.

Kamu yayıncısı, özellikle İsrail'in yarışmadaki katılımına ve karar alma süreçlerine ilişkin tartışmaların sürdüğünü, EBU'nun bu konularda yeterli yanıt vermediğini vurguladı.

Açıklamada, "karar alma süreçlerinde daha şeffaf bir mekanizma ve EBU üyeleri arasında doğrudan oylama yapılması" çağrısı yapıldı.

VRT, daha önce de benzer gerekçelerle yarışmaya ilişkin eleştirilerde bulunmuş ve EBU'nun yaklaşımını değiştirmemesi halinde katılımın yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.

Belçika'da buna dair yetki, dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. RTBF, bu sene yarışmaya temsilci göndermişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
