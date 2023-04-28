Belçika'daki Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri açmaya başladı

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Halle kasabası yakınında yer alan Hallerbos Ormanı'nda nisanda açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Brabant Flaman Bölgesi sınırlarındaki kasaba yakınlarında bulunan 552 hektarlık Hallerbos Ormanı'nda nisan ve mayıs aylarında açan, baharın müjdecisi Hallerbos (çan) çiçekleri, eşsiz kokusu ve mor renkleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Çan çiçeklerini görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.

Çan çiçeklerini yakından görmek isteyenler, 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate alarak işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerliyor.