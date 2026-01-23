Haberler

Belçika zorunlu askerliği yeniden değerlendiriyor

Güncelleme:
Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini belirtti. Baugnee, ordunun çatışmaları önlemeye de hazır olması gerektiğini vurgularken, genç neslin eğitim ve disiplin anlayışındaki farklılıklara da dikkat çekti.

Kara Kuvvetleri Komutanı, ordunun "sadece saldırmak için değil, çatışmaları önlemek için hazır olması" gerektiğini vurguladı.

Baugnee, genç neslin eğitim ve disiplin açısından önceki nesillere göre farklı bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.

Belçika'da zorunlu askerlik hizmeti, 1990'ların başında askıya alınmıştı.

Yasal olarak tamamen kaldırılmamış olsa da uzun süredir uygulanmıyor.

Bu sene ise gönüllü askeri hizmet programı başlatıldı. Bu kapsamda 18–25 yaş arasındaki gençler bir yıllık tam zamanlı yedeklik hizmeti için başvurabiliyor. Program, gönüllü olarak askeri eğitime ve rezerv görevlere katılım imkanı sağlıyor.

Askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir resmi yasa tasarısı ise henüz sunulmadı.

Konuyla ilgili nihai karar, Belçika hükümeti ve parlamentosunun değerlendirmelerine bağlı olacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
