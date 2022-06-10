Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı - Haberler

Belçika'nın Charleroi kentinde bir caminin yanında içinde on yıllar öncesine ait dinamit bulunan sandık tespit edilmesi üzerine cami geçici olarak kapatıldı.

Charleroi Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Doğru, olay yerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Marchienne bölgesinde Belçika Diyanet Vakfı Marchienne au Pont Alaaddin Camisinin hemen yanındaki alanda, eskiden kalma dinamit dolu bir sandık bulunduğunu söyleyen Doğru, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin imha için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğru, sokağın tümünün polis güçlerince giriş çıkışlara kapatıldığını, cami ve yanındaki evlerin boşaltıldığını aktardı.

Cami cemaatinden Cengiz Demir de iki hafta öncesinden evlere bilgilendirme için evrak gönderildiğini, sabah 08.00'den itibaren de caminin kapatıldığını söyledi.

Caminin yaklaşık 600 kişilik cemaatinin cuma namazı için çevre camilere yönlendirildiğini belirten Demir, ilk kez karşılaşılan olayın cemaatte şaşkınlığa neden olduğunu dile getirdi.