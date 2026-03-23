Haberler

Belçika'da askerler, Yahudilerin yoğun bulunduğu alanları korumak için sokağa iniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Brüksel ve Anvers kentlerinde Yahudi toplumuna yönelik güvenlik önlemleri kapsamında 200 asker, sinagoglar ve okulların güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. Uygulamanın geçici olması planlanıyor.

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'ın duyurusunun ardından başlatılan uygulamanın geçici olması öngörülüyor.

200 askerin ilk etapta sinagoglar, okullar ve Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu diğer hassas noktalarda görev yapması, uygulamanın Brüksel ve Anvers'in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında askerlerin demir yolu polisi ile büyük çaplı entegre polis operasyonlarına destek vermesi, 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90'a düşürülmesi öngörülüyor.

Savunma Bakanı Francken ile İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi toplumuna ait ibadethane ve eğitim kurumlarının korunması amacıyla askerlerin devreye alınacağını duyurmuştu.

Francken, uygulamanın geçici olacağını vurgulayarak "Amaç bunun gerçekten geçici olması. Sokaklarımızda her gün yüzlerce askeri görevlendiremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

