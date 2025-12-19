Haberler

Belçika'da kamu kurumlarının Rusya bağlantılı hacker grupları tarafından hedef alındığı ortaya çıktı

Belçika'da, Rusya bağlantılı hacker gruplarının kamu kurumlarına yönelik yaptığı saldırılar aralık ayında 1250'ye ulaştı. Saldırıların başarıya ulaşmadığı bildirilirken, enerji ve nükleer sektörlerin de hedef alındığı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da, Rusya bağlantılı hacker gruplarının kamu kurumlarını hedef aldığı belirtildi.

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Siber Güvenlik Merkezi adına kritik altyapıları izleyen siber güvenlik şirketi Secutec, aralık ayı boyunca Rusya yanlısı hacker gruplarının, aralarında federal ve yerel kurumların da bulunduğu hedeflere yönelik şu ana kadar yaklaşık 1250 saldırı düzenlediğini tespit etti.

Bu rakamın, bir önceki aya kıyasla yüzde 190'dan fazla artış anlamına geldiği belirtildi.

Saldırıların hiçbirinin başarılı olmadığı belirtilirken, federal parlamentonun internet sitesinin yanı sıra nükleer ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin de hedef alındığı kaydedildi.

Secutec, saldırıların kamu kurumlarından enerji ve nükleer sektörlere doğru genişlemesinin tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği uyarısında bulundu.

Secutec Yöneticisi Geert Baudewijns, kasım ayında saldırıların ağırlıklı olarak yerel ve eyalet yönetimlerine yöneldiğini, aralık ayında ise federal kurumlar ile kritik altyapının hedef alındığını ifade etti.

Baudewijns, "Amaç açıkça Belçika'daki temel hizmetleri sekteye uğratarak ülke genelinde azami etki yaratmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika, yıl boyunca birçok kez siber saldırıların hedefi olmuştu.

Bu saldırıların büyük bölümünü, internet sitelerine aşırı trafik yüklenerek erişimin geçici olarak engellenmesini amaçlayan saldırılar oluşturmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
