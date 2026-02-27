Haberler

Belçika'da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı

Güncelleme:
Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen cerrahi etkinlikte, gerçek zamanlı destek sağlayan sesle kontrol edilen yapay zeka asistanı 'AI co-pilot' tanıtıldı. Bu sistem, cerrahların operasyon sırasında anlık bilgi almasına ve tıbbi görüntülere erişimine yardımcı oluyor.

Sistem sayesinde cerrahlar, robotik cerrahi konsolundan ayrılmadan sesli komutlarla tıbbi görüntüleri açabiliyor, taramalar arasında gezinebiliyor ve ek bilgi talep edebiliyor. Sistem ayrıca işlemin bağlamını analiz ederek ilgili görüntüleri otomatik seçebiliyor.

Mantyx'te görevli Pieter de Backer, tüm bilgilerin bir araya getirilerek ameliyathanede anında erişilebilir hale getirildiğini belirtti.

De Backer, sistemin operasyonu analiz ederek cerrahın hangi aşamada olduğunu bildiğini ve buna göre ilgili bilgileri ekrana getirebildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca yapay zekanın bir operasyonun kalan süresine ilişkin tahmin üretebildiği ve bunun ameliyathane planlamasına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

AI co-pilot'un şu aşamada doğrudan tıbbi karar vermediği, cerraha destek sağlayan bir asistan olarak tasarlandığı belirtildi.

Sistemin daha geniş klinik kullanımının ise ek doğrulama ve sertifikasyon süreçlerine bağlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
