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Brüksel'de 15 Temmuz Paneli: 'Milli İrade ve Demokratik Direnç'

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz' paneli gerçekleştirildi. Panelde FETÖ darbe girişimi ve milletin direnişi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli gerçekleştirildi.

Çok sayıda akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve diplomatın ilgi gösterdiği etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajıyla başladı.

Panelde, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in açılış konuşmasını yaptığı panel, Brüksel İletişim Müşaviri Şeyda Bilen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"15 Temmuz" temalı video gösteriminin de yapıldığı panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Eski İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 15 Temmuz darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı.

Büyükelçi Tantekin, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletin kararlı duruşu ve milletin demokrasiye sahip çıkması sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirterek, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler açısından da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, konuşmasında 15 Temmuz'un önceki darbelerden emir-komuta yapısı, yöntemleri ve hedefleri bakımından ayrıldığını, FETÖ'nün yalnızca hükümeti değil devlet ve toplumu yeniden şekillendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Dr. Ravza Kavakcı Kan ise 15 Temmuz gecesi halkın ortaya koyduğu direnişin Türkiye'de güçlenen demokrasi bilincinin bir göstergesi olduğunu belirterek, darbe sonrası yürütülen yargı süreçleri ve uluslararası kamuoyunun yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde konuşan Doç. Dr. Murat Aslan ise 15 Temmuz'un klasik bir askeri darbeden ziyade FETÖ tarafından gerçekleştirilen bir kalkışma olduğunu ifade etti.

Aslan, örgütün ideolojik yapılanması ve uzun yıllara yayılan örgütlenme stratejisinin anlaşılmasının, 15 Temmuz'un doğru analiz edilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında, ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi katılımcıların ziyaretine açılırken program sonunda "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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