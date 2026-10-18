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Belçika'da Liege'de eğitim protestolarında gözaltına alınan 45 kişiden 12'si reşit değil

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Liege polisi, dün eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı yapılan protestolarda 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan 12'sinin reşit olmadığı, 40'ının idari 5'inin adli olduğu açıklandı.

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmasının ardından Liege polisi, 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Liege polisi, protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Liege'de eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda 45 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan 12'sinin reşit olmadığı aktarılan açıklamada, gözaltıların 40'ının idari, 5'inin adli nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, protestolarda kamuya açık alanlarda bazı vandalizm olaylarının yaşandığı ve yangınlar çıkarıldığı kaydedildi.

Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Brüksel'de polis, göstericilere defalarca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken sivil polis ekipleri de kalabalığın arasından bazı kişileri gözaltına almıştı.

Olaylarda birkaç kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplanan kişiler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları atmıştı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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