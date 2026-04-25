Belçika'da kamu yayıncısı VRT'den Eurovision öncesi İsrail'e ilişkin özel analiz programı kararı

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik eleştiriler nedeniyle, yarışma öncesinde Gazze'deki saldırılar bağlamında bu katılımı ele alan özel değerlendirme programları yayımlayacağını duyurdu.

VRT'den yapılan açıklamada, yarı final ve final öncesinde ekrana gelecek 10-15 dakikalık programlarda bu yılki yarışmanın "istisnai" niteliğine ilişkin izleyicilere kapsamlı çerçeve sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de savaş suçu işlediği yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunan İsrail'e ilişkin tartışmaların da ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada VRT Sözcüsü Yasmine Van der Borght'un "Yarışmayı doğru çerçevede ele alacak, bunun neden sıradan bir yıl olmadığını açıklayacak ve hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde gündeme gelen eleştirel soruları değerlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Boykot çağrısı

Öte yandan konu, Flaman Parlamentosu'nda da görüşüldü. Muhalefet milletvekili M'Hamed Kasmi, hükümete yarışmanın yayımlanmasına karşı çıkılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu ancak yeterli desteği bulamadı.

Muhalefet partileri girişimi desteklerken, iktidar partileri VRT'nin yayın politikasına siyasi müdahaleye karşı olduklarını bildirdi.

Avrupa genelinde boykot çağrıları, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) Aralık 2025'te İsrail'in yarışmaya katılımını onaylamasının ardından artmıştı.

İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin yayıncıları 2026 yarışmasından çekilmişti.

Belçika için bu sene yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran Fransızca kamu yayıncısı RTBF ise 5 Aralık'ta Eurovision'a katılacağını duyurmuştu. VRT tarafından bunun ardından yapılan açıklamada, "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denilmişti. VRT, EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayınlayacağını duyurmuştu.