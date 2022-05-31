Belçika'da kamu çalışanları greve gitti - Haberler

Belçika'da kamu çalışanları greve gitti
AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Tren, otobüs ve metro istasyonlarındaki yolcular BELÇİKA - Belçika'da sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı ülke genelinde uyarı grevi yapıyor.
Tren, otobüs ve metro istasyonlarındaki yolcular BELÇİKA - Belçika'da sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı ülke genelinde uyarı grevi yapıyor. Ülkede, tren, otobüs ve metro seferleri kısmen iptal oldu.
AA / Dursun Aydemir - Güncel