Belçika'da kamu çalışanları greve gitti - Haberler

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Belçika'da kamu çalışanları greve gitti

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Tren, otobüs ve metro istasyonlarındaki yolcular BELÇİKA - Belçika'da sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı ülke genelinde uyarı grevi yapıyor.

Tren, otobüs ve metro istasyonlarındaki yolcular BELÇİKA - Belçika'da sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı ülke genelinde uyarı grevi yapıyor. Ülkede, tren, otobüs ve metro seferleri kısmen iptal oldu.

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Togo Cumhuriyeti Belçika Metro Tren Güncel Haberler

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