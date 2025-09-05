Belçika'da İslam Sanatları Sergisi: 'Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı' Açıldı

Belçika'nın Gent kentinde Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın katılımıyla "Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı" başlıklı İslam sanatları sergisi açıldı.

Belçika doğumlu genç mimar Maide Taşlıdere'nin küratörlüğünde hazırlanan sergiye, 20 sanatçı eserleriyle katıldı.

Zebrastraat Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide hat, ebru ve çini eserleri yer aldı.

Taşlıdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Belçika'da İslam sanatları workshopları düzenlediğini belirterek, böyle bir serginin eksikliğini hissettiğini dile getirdi.

Serginin isminin Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan İkra'dan esinlendiğini vurgulayan Taşlıdere, şunları söyledi:

"İkra, 'oku' demek ama daha derin. Kainatı oku, insanı oku, kendini oku. Aslında birçok şey demek. Bu sergide 7 kapı var. 7 kapıda 7 yolculuk var. Her kapı bir içsel yolculuğu temsil ediyor. İlk kapı İkra ve tüm kapıları temsil ediyor. İkinci kapı Nafs (Nefis), üçüncü kapı Qalb (Kalp), dördüncü kapı Ma (Su), beşinci kapı Ishq (Aşk), altıncı kapı Nur (Işık), en son kapı Sujud (Secde) kapısı. Aslında her kapı seni secdeye hazırlıyor."

"Bu bir tema ve herkes için yolculuk çok başka." ifadesini kullanan Taşlıdere, bu temayla Avrupa'da Müslüman olmayanların da ilgisini çekebilecek, herkese hitap edebilecek ve her şekilde yorumlanabilecek bir sergi düzenlemek istediklerini kaydetti.

Açılış konuğu Ahmet Özhan

Serginin açılış konuğu Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan da müzikli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Geleneksel sanatlarımızın hepsinde varlığın özelliklerinin, dizaynının ve o dizaynla dışa vurum olarak gerçeğin, hakikatin tespit edilmesi lazımdır. Mutlaka tek var olanın sonsuz vecihlerle açığa çıkışının bir temaşasıdır bizim sanatımız." dedi.

İnsanoğlunun görevinin de bu olduğunu vurgulayan Özhan, şunları kaydetti:

"Mesela bir cami yapılırken, o caminin bütün estetik yapısı, bütün oluşumu mutlaka varlıkla paralel bir gerçeği ortaya koymalı. Yoksa bütün bunlardan vareste bir statiğin ortaya koymuş olduğu bir yığın sanat değildir. Yaşanılası bir yer de değildir. Sıkıcıdır. İnsan güzeli hissetmeye, estetiği algılamaya temayüllü yaratılmıştır. Bundan dolayı bizim ceddimizin ortaya koymuş olduğu sanat, bütün bu amacı içselleştirmiş ve kendi branşlarıyla da dışa vurmuştur."

Büyük ilgi gördü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteklediği serginin açılışına Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Belçika Temsilcisi Büşra Doğan ve Brüksel YEE Koordinatörü Abdullah Demir de katıldı.

Belçika'da yerleşik Türk toplumunun yanı sıra Gent'in Flaman sakinleri de sergiye büyük ilgi gösterdi.

Sergi, 14 Eylül'e kadar gezilebilecek.