Belçika'da Gençler Arasında Uzun Süreli Depresyon ve Tükenmişlik Artışı

Belçika'da Gençler Arasında Uzun Süreli Depresyon ve Tükenmişlik Artışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da özellikle 30 yaş altındaki gençler arasında uzun süreli depresyon ve tükenmişlik sendromu nedeniyle çalışamayan kişi sayısında son 5 yılda yüzde 44 artış kaydedildi. Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle engelli sınıflamasına tabi tutulanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Belçika'da özellikle gençler arasında uzun süreli depresyon ve tükenmişlik sendromu nedeniyle bir yıldan uzun süredir çalışamayan kişi sayısında son 5 yılda yüzde 44 artış yaşandı.

Belga haber ajansının haberine göre, Belçika Federal Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu (RIZIV), ülkede depresyon ve tükenmişlik sendromu vakalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 5 yılda, özellikle gençler arasında depresyon ve tükenmişlik sendromu nedeniyle bir yıldan uzun süredir çalışamayan kişi sayısında yüzde 44 artış tespit edildi.

Depresyon ve tükenmişlik sendromu vakalarında son bir yılda en fazla artış yüzde 21,6 ile 30 yaş altındaki kişilerde gözlemlendi.

Ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 526 bin 507 engelli bulunurken, bu kişilerin yaklaşık yüzde 38'i psikolojik rahatsızlık nedeniyle "engelli" olarak sınıflandırıldı. Engellilerin 137 bin 454'ü de depresyon ve tükenmişlik sendromundan etkilendi.

Uzun süreli maluliyet vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturdu. Depresyon veya tükenmişlik sendromundan kaynaklanan engellilik durumunda ise kadınların oranı yüzde 69 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.