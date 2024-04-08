Belçika'da Belediyeler Filistin Bayrağı Çekti

Belçika'da Evere ve Verviers belediyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 6. ayı dolayısıyla göndere Filistin bayrağı çekti.

Başkent Brüksel'deki Evere Belediyesi ile Liege kentine bağlı Verviers Belediye binalarının protokol girişine, Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanında Filistin bayrağı asıldı.

Belçika-Filistin Derneği Yetkilisi Manon Maree, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların 6. ayı nedeniyle mümkün olduğunca fazla sayıda belediyeye ulaşarak, Filistin bayrağı asma ricasında bulunduklarını aktardı.

Evere ve Verviers olmak üzere yalnızca 2 belediyeden olumlu yanıt aldıklarını belirten Maree, "Saldırıların 6. ayında Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajını vermeyi amaçladık." dedi.