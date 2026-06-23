Belçika'da sıcak hava dalgası nedeniyle Ulusal Kriz Merkezi toplanacak

Avrupa genelindeki sıcak hava dalgasının etkisi Belçika'da da hissedilirken hükümet, sıcaklıkların yol açacağı riskler nedeniyle Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanacağını duyurdu.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), perşembe gününden itibaren ülke genelinde "turuncu alarm" ilan ederken, Lüksemburg vilayetinde alarm bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Daha önce alarm kapsamı dışında kalan Kuzey Denizi kıyı şeridi de turuncu alarm bölgesine dahil edildi.

Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 37 dereceye kadar çıkacağı duyurulurken, sıcak hava dalgasının cuma ve cumartesi günleri de etkisinin süreceği bildirildi.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerle ilgili dikkatli olunması çağrısında bulunulurken, turuncu alarm süresince vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, hafif kıyafetler giymeleri, günün sıcak saatlerini serin ortamlarda geçirmeleri ve evlerde sıcak havanın içeri girmesini önlemek için kapı ve pencereleri kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Hükümet, risklere karşı önlem almak için Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanacağını duyurdu.

Telefonlara "olumsuz hava koşulları uyarısı" mesajı gönderilirken, bazı okullar ise aşırı sıcaklar nedeniyle hafta boyunca kapatıldı.

Demir yolu altyapısının aşırı sıcaktan zarar görmesini önlemek amacıyla bazı yoğun saat tren seferleri de iptal edildi.