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Belçika'da araçta unutulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Belçika'da araçta unutulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Belçika'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Belçika'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Charleroi Belçika Güncel Haberler

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