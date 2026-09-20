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Belçika'da 70'ten fazla kentte yollar 'arabasız gün' için trafiğe kapatıldı

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Belçika'da Brüksel Hareketlilik Haftası kapsamında başkent Brüksel'deki 19 belediyede yollar 09.30-19.00'da trafiğe kapatıldı. Etkinliğe 70'ten fazla kent ve ilçenin sakinleri katılırken, Valon bölgesindeki yaklaşık 20 ilçenin ilk kez dahil olması rekor katılım sağladı.

Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yolların bir günlüğüne trafiğe kapatılmasıyla halk, cadde, sokak ve yollarda "arabasız günün" tadını çıkarıyor.

Her yıl eylül ayında düzenlenen ve bu yıl 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen "Brüksel Hareketlilik Haftası" kapsamında başkentin 19 belediyesinde yollar, yerel saatle 09.30-19.00'da trafiğe kapatıldı.

Kent sakinleri, otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.

Vatandaşlar, gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kentte gezintiye çıktı.

Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar, diplomatik araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkma izni bulunurken, Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, bu yıl "arabasız gün" etkinliğine Brüksel'in yanı sıra Aalst, Anvers, Brugge, Ypres, Kortrijk ve Leuven gibi 70'ten fazla kent ve ilçenin sakinleri de katıldı.

İlk defa Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki yaklaşık 20 ilçenin etkinliğe dahil olmasıyla rekor sayıda katılıma ulaşıldı.

Brüksel, her eylül ayının üçüncü pazar günü "arabasız gün" kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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