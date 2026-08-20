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Belçika: Gençler 'nihilist aşırıcılık' hedefinde

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Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Organı (OCAD), çocuk ve gençlerin sosyal medya ve oyun platformlarında 'nihilist aşırıcılık' yanlısı grupların hedefi olabildiği uyarısında bulundu. OCAD, bu konuda profesyoneller için broşür yayımlayarak, gençlerin manipülasyon ve radikalleşmeden korunması için önleyici çalışmaların önemini vurguladı.

Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Organı (OCAD), çocuk ve gençlerin sosyal medya ve oyun platformları üzerinden "nihilist aşırıcılık" yanlısı grupların hedefi haline gelebildiği uyarısında bulundu.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre OCAD, özellikle savunmasız çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında çevrim içi ortamda yayılan "nihilist aşırıcılık" konusunda eğitim, sağlık, sosyal yardım ve gençlik alanlarında çalışan profesyonelleri bilgilendirmek amacıyla broşür yayımladı.

Broşürde söz konusu aşırıcılık türünün kaos, yıkım ve şiddeti yücelten, mevcut norm ve değerleri reddeden bir dünya görüşüne dayandığı belirtildi.

Broşürde ayrıca bu grupların sosyal medya, oyun platformları ve çevrim içi destek grupları aracılığıyla özellikle savunmasız gençlere ulaştığı, daha sonra onları şifreli iletişim kanallarına yönlendirdiği kaydedildi.

Bu ortamlarda gençlerin manipüle edilerek kendilerine veya başkalarına zarar vermeye zorlanabildiği, şiddetin çevrim dışına da taşınabildiği ifade edilen broşürde, OCAD Direktörü Gert Vercauteren'in "Diğer ülkelerde bu çevrelerle bağlantılı olarak okullarda şiddet olayları yaşandı." ifadesine yer verildi.

Vercauteren ayrıca, gençlerin manipülasyon ve radikalleşmeden korunması için önleyici çalışmaların, dijital dayanıklılığın ve çevrim içi platformlar, eğitim kurumları, destek hizmetleri ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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