Belçika cezaevlerinde 599 kişi yataksız kalıyor, sendikalar 25-26 Eylül'de greve gidiyor

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Belçika'da cezaevlerinde hala yüzlerce tutuklu ve hükümlü aşırı doluluk nedeniyle yerde yatıyor.

Resmi haber ajansı Belga'nın Kamu Hizmetleri Sendikası ACOD'un verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkedeki cezaevlerinde 599 kişi yataksız kalırken, bu sayı bir haftada 55 kişi arttı.

Yerde yatanların 228'i Flaman, 214'ü Valon bölgesindeki cezaevlerinde, 157'si ise Brüksel'deki Haren Cezaevi'nde kalıyor.

ACV, ACOD ve VSOA sendikaları, aşırı doluluk, personel eksikliği, güvenlik ve altyapı sorunları nedeniyle 25-26 Eylül'de 24 saatlik greve gidecek.

Sendikalar, Adalet Bakanlığıyla yapılan görüşmelerde sorunlara yönelik yeterli ve somut önlemler alınmadığını savunuyor.

Brüksel'deki iki merkez "alıkoymaya uygun değil"

Öte yandan İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine Yönelik Ulusal Mekanizma (NPM), Brüksel'deki iki geçici tutunma merkezinin birkaç saatlik alıkoyma için dahi uygun olmadığını açıkladı.

NPM, merkezlerde yeterli personel ve gözetim bulunmadığını, içme suyuna erişim sağlanamadığını ve tutulan kişilere yemek verilmesinin garanti edilemediğini belirtti.

Belçika'da toplam kapasitesi 10 bin 795 olan cezaevlerinde 13 bin 434 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA