Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika-ABD ilişkilerinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın Yahudi sünnetçilere yönelik soruşturmayı "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirmesiyle artan tansiyonun ardından, Belçika-ABD ilişkilerinde gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Prevot, White'ın daha önce "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sınır dışı etme taktiklerini Nazi Almanyası'ndaki Adolf Hitler'in önlemlerine benzeten Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau'nun ABD'ye girişinin yasaklandığına ilişkin" açıklamalarına tepki gösterdi.

Gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Prevot, "Bir milletvekili ve bir parti liderinin ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle bir ülkeye girişinin yasaklanması fikrini kesin bir şekilde kınıyorum." vurgusunu yaptı.

Belçika-ABD diplomatik ilişkilerinde gerginliğin azaltılması çağrısında bulunan Prevot, "Bakanlığım, alınan kararın tam olarak ne olduğunu öğrenmek için Amerikan yetkilileriyle temas kuracaktır." bilgisini verdi.

"Yahudi sünnetçi" gerginliği"

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından yapılan tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Antwerp'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, Belçika'daki antisemitizm tartışmalarına değinerek Antwerp'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını aktarmıştı.

Diğer yandan Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau da ABD büyükelçisinin Belçika'nın iç hukuk süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydetmişti. Ayrıca Rousseau'nun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda ABD'nin dış politikasını eleştirirken ABD Başkanı Donald Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği yönünde ifadeler kullandığı görülmüştü.

White, Rousseau'nun söz konusu videosuna, "Skandal. Conner Rousseau, artık resmen ABD'ye seyahat etmen yasaklandı. Nokta." yorumunu bırakmıştı.