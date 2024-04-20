- Belarus'un en büyük turizm fuarı ilgi görüyor

MİNSK - Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen en büyük turizm fuarı büyük ilgi görüyor.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı büyük ilgi görüyor. Perşembe günü kapılarını açan fuar, Belarus'un farklı noktalarından binlerce kişiyi ağırlıyor. Belarus'un en büyük turizm fuarında, dünyanın farklı noktalarından turizm alanındaki hizmetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bugün son bulacak fuara Belarus'un yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Filistin, Küba, Türkiye, Kırgızistan ve Rusya gibi farklı kültürlerden 300'den fazla katılımdı yer aldı. Fuarı ziyaret edenler katılımcı ülkelerin kültürel danslarını izleme fırsatı bulurken farklı tatları da deneme fırsatı elde etti.