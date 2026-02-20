Haberler

Belarus: ABD, Gazze Barış Kurulu toplantısı için heyetimize vize vermedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze Barış Kurulu toplantısına katılacak olan Belarus heyetine vize vermediğini açıkladı. Durum, barış görüşmelerinin sağlıklı biçimde yürütülüp yürütülemeyeceği konusunda soru işaretleri barındırıyor.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Gazze Barış Kurulu toplantısı için Belarus heyetine vize vermediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısına katılmak için Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov başkanlığında heyet listesinin önceden organizatörlere resmen iletildiği belirtildi.

Gerekli tüm bildirimlerin yanı sıra prosedürlere uygun olarak vize belgelerinin Amerikan protokol servisine gönderildiği aktarılan açıklamada, "Ancak, bizim tarafımızdan gerekli tüm prosedürler tamamlanmasına rağmen, heyetimize vize verilmedi. Bu durum doğal olarak şu soruyu gündeme getiriyor: Katılımımız için gerekli temel formaliteler bile organizatörler tarafından yerine getirilmediyse, ne tür bir barıştan ve ne tür bir istikrardan bahsediyoruz?" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu toplantısına katılma davetinin önceden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya gönderildiği hatırlatılan açıklamada, "İlave bir yoruma gerek yok." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, 19 Ocak'ta, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan Barış Kuruluna davet etmiş, Lukaşenko kurula katılmayı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflarda! Yapımı saatler sürüyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflarda! Yapımı saatler sürüyor
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı