Belarus, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

Güncelleme:
Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu Gazze Barış Kurulu'na davet ettiğini açıkladı. Davet olumlu karşılandı ve Belarus'un kurulda yer alması değerlendiriliyor.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun Trump'tan Gazze Barış Kurulu ile ilgili davet aldığı belirtildi.

Davette, Belarus'un Gazze Barış Kurulu'na kurucu üyelerinden biri olarak katılmasının teklif edildiği aktarılan açıklamada, bunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif, Belarus Cumhurbaşkanı tarafından olumlu karşılandı. Barış Kurulu'na katılmaya hazırız. Kurulun öngörülen yetki alanını genişleteceğini umuyoruz. Bu, uluslararası meselelerin çözümüne ilişkin küresel süreçlerde yer almasına olanak sağlayacak. Bu da sonuçta Belarus'un son yıllarda aktif şekilde desteklediği yeni güvenlik mimarisinin inşasına katkıda bulunacak."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
