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Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
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- Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı Tekirdağ'ı etkisi altına alan yağış sebebiyle gün içerisinde insan yoğunluğunun yüksek olduğu sahil boş kaldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ı etkisi altına alan yağış sebebiyle gün içerisinde insan yoğunluğunun yüksek olduğu sahil boş kaldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği son günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji tarafından Trakya başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağı duyurusunun yapılmasının ardından başlayan yağmur, Tekirdağ'da iki gündür etkisini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 40 milimetre yağış gözlemlenirken, devam eden yağmur sebebiyle sahil şeridi boş kaldı.

Günün her saati yoğun olan sahil yürüyüş alanları boş kaldı, çay bahçeleri ise açılmadı. Hava yağışıyla birlikte etkisini gösteren rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar yüzünden denize açılamayan olta balıkçıları da kayıklarını balıkçı barınağına bağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre, yağışların Trakya'da etkisini kaybederek İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacağı belirtildi.

Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

Beklenen yağmur etkili oldu, Tekirdağ Sahili boş kaldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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