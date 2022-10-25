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Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

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Ankara'da bekçi Bülent U. boşanma aşamasındaki eşi Tuğba U.'yu sokak ortasında tabanca ile ateş ederek yaraladı. Kaçarken kameraya yansıyan Bülent U., daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Başak Mahallesi 1699'ncu Sokak'ta meydana gelen olayda Tuğba U, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi Bülent U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Tuğba U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. Tuğba U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

SOKAK ORTASINDA SİLAHINI ÇEKTİ

Bülent U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bülent U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. Tuğba U., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent U. koşarak uzaklaştı. Bülent U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet! Bekçi, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Tuğba U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Bülent U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altındağ Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

erkek kardeşler... boşanacağınız kadın zaten artık sizin bişeyiniz değil. doğrudur bazı kadınlar acayip can sıkıcıdır. ama inanın değmez. aldatma falan varsa dahi öldürmeyin. suratına tükürün ve unutun gitsin. helal süt emmiş biri çıkar inşallah karşınıza

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Leda Gözübüyükoğlu:

Şimdi sen eşini vurdun diye adam mı oldun?

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Demir Acer :

bekcinin eline silah verirsen boyle olur

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