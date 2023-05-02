Beijing ve Auckland Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

AUCKLAND, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Auckland Uluslararası Havalimanı'nda geleneksel Maori dansı ve şarkı performansının sergilendiği karşılama töreni görülüyor, 2 Mayıs 2023.

AUCKLAND, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Auckland Uluslararası Havalimanı'nda geleneksel Maori dansı ve şarkı performansının sergilendiği karşılama töreni görülüyor, 2 Mayıs 2023.

Beijing ve Auckland kentleri arasındaki direkt uçuşlar, 200'den fazla Çinli turisti taşıyan bir Air China uçağının Auckland Uluslararası Havaalanı'na inmesiyle, Salı günü resmen yeniden başlamış oldu. (Fotoğraf: Lu Huaiqian/Xinhua)