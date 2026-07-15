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Albüm: Beijing Hayvanat Bahçesi'ndeki 10 Dev Panda İçin Yeni Tesis Açıldı

Albüm: Beijing Hayvanat Bahçesi'ndeki 10 Dev Panda İçin Yeni Tesis Açıldı
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Beijing Hayvanat Bahçesi'nde 13.000 metrekarelik alana yayılan yeni dev panda tesisi, dört kapalı bölüm, beş barınak ve beş açık hava etkinlik alanıyla pandalara konforlu bir yaşam sunuyor. Tesiste şu an 10 pandadan 5'i taşındı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni dev panda tesisi çarşamba günü açıldı.

13.000 metrekarelik bir alana yayılan tesis, dört kapalı bölüm, beş hayvan barınağı ve beş açık hava etkinlik alanıyla dev pandalara çok daha konforlu bir yaşam alanı sunuyor. An itibarıyla 10 dev pandaya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesindeki pandaların yarısı, yeni tesise taşınmış durumda.

Kaynak: Xinhua
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