Albüm: Beijing'deki Yarı Maratonda Yarışan İnsansı Robot, İnsanlara Ait Dünya Rekorunu Geçti

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu'nda, Shenzhen Honor Smart Technology Development şirketine ait robot 50 dakika 26 saniyelik süreyle zafer kazandı. Etkinliğe katılan 100'ün üzerinde ekip, insansı robotların koşu performansındaki ilerlemeleriyle dikkat çekti.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Beijing E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu, Çin'in başkenti Beijing'in güneydoğusundaki Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde düzenlendi.

Shenzhen Honor Smart Technology Development şirketine ait insansı robot, otonom navigasyon kategorisinde 50 dakika 26 saniyelik süreyle zafer kazandı.

Yarı maraton dünya rekorunu geçen ay Portekiz'deki Lizbon Yarı Maratonu'nda, Uganda'nın yıldız uzun mesafe koşucusu Jacob Kiplimo 57 dakika 20 saniyelik dereceyle kırmıştı.

İlki 2025'te düzenlenen E-Şehir Yarı Maratonu'nda Tiangon Ultra adlı robot 2 saat 40 dakika 42 saniyelik bir süreyle zafer elde etmişti. Yarışan 20 takımdan sadece altısı 21,0975 kilometrelik yarışı başarıyla tamamlayarak tarihe geçmişti.

Etkinliğin pazar günü düzenlenen ikinci edisyonunda ise insansı robotların koşuda daha hızlı ve daha stabil hale gelmelerini sağlayan dikkat çekici ilerlemeler kaydettiği görüldü.

Almanya, Fransa ve Brezilya'dan ekiplerin de katıldığı etkinlikte, ekip sayısı bu yıl 100'ün üzerine çıktı.

Kaynak: Xinhua
