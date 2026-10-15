Beijing'deki Çin Seddi'nin Badaling bölümü sonbaharda turistlerin uğrak noktası oldu

Beijing'deki Çin Seddi'nin Badaling bölümü sonbaharda turistlerin uğrak noktası olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in başkenti Beijing'de turistler, Çin Seddi'nin Badaling bölümünü 15 Ekim 2026'da gezdi. Sonbahar manzaraları, bu bölümü tabloları aratmayan görüntülerle turistlerin ilgi gösterdiği duraklardan biri haline getirdi.
BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümünü gezen turistler, 15 Ekim 2026.
Çin Seddi sonbaharda tabloları aratmayan manzaralarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua