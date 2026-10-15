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Beijing'deki Çin Seddi'nin Badaling bölümü sonbaharda turistlerin uğrak noktası oldu

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Çin'in başkenti Beijing'de turistler, Çin Seddi'nin Badaling bölümünü 15 Ekim 2026'da gezdi. Sonbahar manzaraları, bu bölümü tabloları aratmayan görüntülerle turistlerin ilgi gösterdiği duraklardan biri haline getirdi.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümünü gezen turistler, 15 Ekim 2026.

Çin Seddi sonbaharda tabloları aratmayan manzaralarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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