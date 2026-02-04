Albüm: Çin'deki Beijing Anzhen Hastanesi'nde 25 Tıbbi Robot Klinik Deneme Sürecinde

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Beijing Belediye Yönetimi tarafından "robot artı sağlık" uygulamalarının ilk gösterim birimi olarak belirlenen Beijing Anzhen Hastanesi'nde halihazırda 25 farklı türde tıbbi robotun klinik deneme süreçleri yürütülüyor.

Söz konusu robotlar, poliklinikler, eczaneler, yataklı servisler, ameliyathaneler ve kateterizasyon laboratuvarları da dahil olmak üzere hastanenin birçok farklı biriminde aktif olarak görev alıyor.

Hekimler için akıllı asistanlık görevi üstlenen bu robotik "personel", hastanenin dijital dönüşüm ve modernizasyon hamlesinde kilit bir rol oynuyor.