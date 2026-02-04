Haberler

Albüm: Çin'deki Beijing Anzhen Hastanesi'nde 25 Tıbbi Robot Klinik Deneme Sürecinde

Albüm: Çin'deki Beijing Anzhen Hastanesi'nde 25 Tıbbi Robot Klinik Deneme Sürecinde
Güncelleme:
Beijing Belediye Yönetimi, 'robot artı sağlık' uygulamalarının ilk gösterim birimi olarak belirlenen Beijing Anzhen Hastanesi'nde 25 farklı türde tıbbi robotun klinik deneme süreçlerini başlattı. Robotlar, hastanenin birçok biriminde aktif olarak görev almakta ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamakta.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Beijing Belediye Yönetimi tarafından "robot artı sağlık" uygulamalarının ilk gösterim birimi olarak belirlenen Beijing Anzhen Hastanesi'nde halihazırda 25 farklı türde tıbbi robotun klinik deneme süreçleri yürütülüyor.

Söz konusu robotlar, poliklinikler, eczaneler, yataklı servisler, ameliyathaneler ve kateterizasyon laboratuvarları da dahil olmak üzere hastanenin birçok farklı biriminde aktif olarak görev alıyor.

Hekimler için akıllı asistanlık görevi üstlenen bu robotik "personel", hastanenin dijital dönüşüm ve modernizasyon hamlesinde kilit bir rol oynuyor.

