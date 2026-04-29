Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde akılcı ilaç hazırlama dönemi başladı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Türkiye'de bir ilk olan Eczacılık Eğitim Simülasyon Merkezi çatısı altında Merkezi Aseptik I.V. (Damar İçi) İlaç Hazırlama Ünitesi hizmete girdi. Yeni üniteyle ilaç israfının önlenmesi, dozlama hatalarının minimize edilmesi ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanması hedeflendiği bildirildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Eczacılık Eğitim Simülasyon Merkezi ve Aseptik I.V. (Damar İçi) İlaç Hazırlama Ünitesi ile birlikte, ilaçların farmakolojik etkilerinin korunması, maliyetlerin gözetim altında tutulması ve servislerdeki hemşire iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Özellikle pediyatrik vakalarda büyük önem taşıyan hasta başı uygun doz uygulaması, merkezi ünite sayesinde en yüksek sterilizasyon koşullarında gerçekleştirilecek. Başhekim Prof. Dr. Dilek Orbatu, projenin hem hasta güvenliği hem de ekonomik verimlilik açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Orbatu, "Hastanemizde hizmete açılan Akılcı İlaç Hazırlama Laboratuvarı ile pediyatrik vakalarda yoğun olarak kullandığımız kemoterapötik ajanlar ve geniş spektrumlu antibiyotikleri artık çok daha güvenli bir şekilde hazırlıyoruz. Çocukluk çağında en büyük zorluğumuz, ilacı hasta başına uygun dozda hazırlayabilmektir. Bu merkez sayesinde hem aseptik şartlarda hasta güvenliğini sağlıyor hem de tedavi etkinliği ve maliyet yönetimi açısından büyük kazanımlar elde ediyoruz" dedi.

'1 AYDA YÜZDE 30-40 ORANINDA KAZANIM'

Maruz kalınan ilaç israfının önüne geçmeyi planladıklarını aktaran Prof. Dr. Orbatu, "İlaç hazırlama sürecinde standart doz uygulaması vardır. Fakat çocukluk çağında kilosuna ve gelişimine göre belli miktarlarda antibiyotik hazırlayıp çocuklara enjekte ediyoruz. Bu süreçte flakonların bir kısmının kullanılmadan atılması, ne yazık ki ciddi bir maliyet kaybına yol açıyordu. Bu sorunu çözmek adına 'akılcı ilaç hazırlama' ve 'dozajlama' kavramlarını simülasyon merkezimizle birleştirdik. Bu merkez pediatrik vakalarda ilk kez hayata geçirildi. İlk etapta seçtiğimiz antibiyotik ve kemoterapötik gruplarında, bir aylık sürede, yüzde 30-40 oranında ciddi bir mali kazanım elde ettik. Amacımız bu uygulamayı yaygınlaştırarak ilaç israfının tamamen önüne geçmek ve bu modelin tüm Türkiye'deki hastanelere ışık tutmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı