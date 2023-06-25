Beğendik'te Buğday Ekili Arazide Yangın

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

Beğendik beldesinde buğday ekili arazide, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Beğendik Belediyesi ve Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 2 saatlik çalışma ile alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yanan alanda incelemelerde bulunan Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, "Beğendik belde sınırlarımız içinde sabah saatlerinde ekili buğday tarlalarında çıkan yangın, belediye personelimiz, Beğendikli vatandaşlarımız, çiftçilerimiz ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ürünleri zarar gören çiftlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayan belediye personeli arkadaşlarıma, Beğendikli vatandaşlarımıza ve Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.