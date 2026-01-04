Haberler

Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Bir müşterisinin sosyal medyada paylaştığı adisyona tepki gösteren paylaşımlarda bulunan Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, Ticaret Bakanlığı tarafından mekanlarına yönelik başlatılan denetimlerin ardından tepki toplayan paylaşımlarına devam etmişti. Tepkilerin ardından özür de dileyen Aydoğdu ve mekanı hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

  • Bedrettin Aydoğdu, sosyal medyada restoranının yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya 'Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör' ifadelerini kullanmıştır.
  • Ticaret Bakanlığı, Bedrettin Aydoğdu'nun işletmesine 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlatmıştır.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatmıştır.

Türkiye'de 'Bedri Usta' adı ile tanınan ve Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya üzerinden restoranındaki yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya yanıt vermiş ve "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" ifadelerini kullanmıştı.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

Aydoğdu'nun paylaşımları tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlatmıştı. Bakanlığın denetimleri sonrası yeni paylaşımlarda bulunan Bedri Usta, mekanlarının tıklım tıklım olduğunu gösteren bir video paylaşarak tepkilerle alay etmişti.

KENDİSİNE YÖNELİK TEPKİLERLE ALAY ETMİŞTİ

Bedrettin Aydoğdu'nun peş peşe yaptığı alaycı paylaşımlar sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Söz konusu işletmeye yönelik kısa sürede bir boykot hareketi başlatılırken, artan tepkilerin ardından Bedrettin Aydoğdu'dan yeni bir paylaşım geldi.

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Herkese selamlar, Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz. Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim. Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Bedri Usta hakkında bugün soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Bedri Usta hakkında yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSMSNG35:

sebep ne yapmış olabilir sırf Amed spora yemek verdi diye mi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDrej urfa:

bu adam niye battı size bu kadar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekiremitci83:

iyi olmuş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekiremitci83:

uyuz herif iyi olmuş

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

şımarık insanlara milyarlarca ceza kesin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

