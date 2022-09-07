BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ

CUMHURİYET tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından, ressam Bedri Baykam'ın annesi Mutahhar Baykam (94) son yolculuğuna uğurlandı. Baykam, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ressam Bedri Baykam'ın annesi 94 yaşındaki Mutahhar Baykam, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından olan Baykam için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutahhar Baykam'ın oğlu Bedri Baykam, kızı Hülya Aslantaş, gelini Sibel Baykam, damadı Cam Aslantaş ve torunu Suphi Baykam'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gazeteci Altan Öymen, Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Mutahhar Baykam'ın Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlar üstüne alınarak cenaze aracına konuldu. Baykam, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ressam Bedri Baykam annesinin bir Cumhuriyet kadını olduğunu hatırlatarak, "Her ölüm erken ölümdür. 100'üncü yılını beraber kutlarız diye umuyordum, nasip olmadı. İnanılmaz Atatürkçü, aydın, sürekli gündemi takip eden, bilinci yerinde, bütün hatıraları yerinde mükemmel bir insandı. Türkiye'nin ilk yüksek mühendis, mimar kadınlarından biridir. Mimarlar Odası'nın bugün 70 bin civarında üyesi var; annem 575 numaralı üye. Yani Cumhuriyet'in ilk kuşağı. Nur içinde yatsın, benim için hayatımın en güzel günü. Annemin meziyetlerini anlatmaya devam etsem çok uzun sürer. Yarattığı boşluk büyük ama bıraktığı anılar ve güzellikler çok daha büyük." diye konuştu.