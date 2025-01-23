Bedensel Engelli Yusuf'a Karne Hediyesi Akülü Tekerlekli Sandalye

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Tuşba ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve hidrosefali hastası 5. sınıf öğrencisi Erban, sosyal medya üzerinden Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK) gönüllülerine ulaşarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Erban'ın talebine kayıtsız kalmayan dernek üyeleri, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemelerini karne hediyesi olarak çocuğa ulaştırdı.

Tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Erban, dernek üyelerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Ağabeylerinin kendisini ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye ettiğini belirten Erban, "Okuluma devam ediyorum, takdir belgesi aldım. Polis olmayı hayal ediyorum. Futbolu çok seviyorum, televizyondan tüm maçları takip ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Rıd Van Bade ise gönüllü arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Öksüz, yetim ve özel çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bade, şöyle konuştu:

"Yusuf Erban kardeşimiz bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan yardımların hepsini paylaşıyoruz. Hem yardımseverler hem de aileler bize ulaşıyorlar. Polis memuru Mustafa Şahin'in desteğiyle ihtiyaç sahibi olanlara yardım ediyoruz. Bedensel engelli kardeşimize akülü sandalye ve derslerine daha iyi çalışabilmesi için tablet hediye ettik. Onların mutlukları bizi de mutlu ediyor. Hayırseverlerimiz sayesinde ailelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Anne Hande Bartu ise "5 çocuğum var. Oğlumun belden aşağısı felçli. Zor süreçlerden geçiyoruz. Elimden geldiğince çocuğuma bakmaya çalışıyorum. Destek olanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.