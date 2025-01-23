Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Bedensel Engelli Yusuf'a Karne Hediyesi Akülü Tekerlekli Sandalye

Bedensel Engelli Yusuf'a Karne Hediyesi Akülü Tekerlekli Sandalye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, 12 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Yusuf, yardımlar için dernek ve hayırseverlere teşekkür etti.

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Tuşba ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve hidrosefali hastası 5. sınıf öğrencisi Erban, sosyal medya üzerinden Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK) gönüllülerine ulaşarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Erban'ın talebine kayıtsız kalmayan dernek üyeleri, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemelerini karne hediyesi olarak çocuğa ulaştırdı.

Tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Erban, dernek üyelerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Ağabeylerinin kendisini ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye ettiğini belirten Erban, "Okuluma devam ediyorum, takdir belgesi aldım. Polis olmayı hayal ediyorum. Futbolu çok seviyorum, televizyondan tüm maçları takip ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Rıd Van Bade ise gönüllü arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Öksüz, yetim ve özel çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bade, şöyle konuştu:

"Yusuf Erban kardeşimiz bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan yardımların hepsini paylaşıyoruz. Hem yardımseverler hem de aileler bize ulaşıyorlar. Polis memuru Mustafa Şahin'in desteğiyle ihtiyaç sahibi olanlara yardım ediyoruz. Bedensel engelli kardeşimize akülü sandalye ve derslerine daha iyi çalışabilmesi için tablet hediye ettik. Onların mutlukları bizi de mutlu ediyor. Hayırseverlerimiz sayesinde ailelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Anne Hande Bartu ise "5 çocuğum var. Oğlumun belden aşağısı felçli. Zor süreçlerden geçiyoruz. Elimden geldiğince çocuğuma bakmaya çalışıyorum. Destek olanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
img

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı
img

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.