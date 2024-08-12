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Bedensel engelli Savaş Yaşar'a akülü sandalye hediye edildi

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan bedensel engelli Savaş Yaşar, belediye başkanına gönderdiği mesajın ardından akülü sandalye temin edildi. Yaşar, annesine yük olmaktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan bedensel engelli Savaş Yaşar'a belediye başkanına gönderdiği "Artık anneme yük olmak istemiyorum" mesajının ardından akülü sandalye temin edildi.

Yaklaşık 16 yıl önce yüksekten düşme sonucu bedensel engelli kalan 31 yaşındaki Savaş Yaşar, uzun yıllar tekerlekli sandalye kullandı.

En büyük yardımcısı annesi olan Yaşar, yaşlı annesine "yük olduğunu" düşünerek Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen'e "Artık anneme yük olmak istemiyorum" mesajı göndererek, akülü sandalye talebinde bulundu.

Başkan Gökşen, mesajın ardından Yaşar'a akülü sandalye hediye etti.

Hayaline kavuşan Savaş Yaşar, akülü sandalyesiyle ilk gezisini de Gökşen ile yaptı.

Belediye Başkanı Gökşen, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana herhangi bir olumsuzluk durumunda insanların kendisine ulaşması adına sık sık sosyal medya hesaplarından numarasını paylaştığını söyledi.

Herhangi bir ihtiyaç durumunda insanların ilk önce kendisine ulaşmasını istediğini anlatan Gökşen, "Sürekli mesajlar alıyorum. Bu mesajda da Savaş, 'sandalyeye ihtiyacım var, benim normal sandalyem var ama akülü sandalyeye ihtiyacım var. Kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Her şeyime annem koşuyor, koşturmak zorunda kalıyor. Ben artık annemin üzerine yük olmak istemiyorum' dedi. Sonrasında sandalyeyi ayarladık. O da çok mutlu oldu biz de." dedi.

Yaşar'a sürpriz yapmak için "çayın varsa geleyim ama sandalye yok" dediğini, onun da "canın sağ olsun Başkanım buyur" diye cevap verdiğini anlatan Gökşen, sandalyesini verdikleri Yaşar'ın mutluluğuna ortak olduklarını ifade etti.

"Her şeyime annem koşuyordu"

Akülü sandalyesine kavuşan Savaş Yaşar da yaklaşık 16 yıldır tüm ihtiyaçlarını annesinin karşıladığını, bu durum karşısında çok üzüldüğü için belediye başkanına mesaj atmaya karar verdiğini belirtti.

Sandalyeyle annesine "yük olmaktan" kurtulduğunu anlatan Yaşar, tüm ihtiyaçlarını kendisi göreceği için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Bundan sonraki bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabileceği için yaşadığı sevinci dile getiren Yaşar, "Canım bir şey istiyor annem koşup gidiyordu. Annemin üzerinden yüküm kalktı. En çok da bu mutlu etti beni. Çarşıdan ekmek alacağız, annem gidiyordu. Her şeyime annem koşuyordu. Eczanem olsun, hastanem olsun annem götürüp getiriyordu. Şimdi kendim giderim Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Yaşar da evladının mutluluğu için her türlü fedakarlığı yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Yaklaşık 3 yıl önce tekerlekli sandalye alıncaya kadar oğlu Savaş'ı sırtında taşıdığını anlatan Yaşar, "3 sene önce sırtımdan indirdim. Sağ olsun devletim, Allah razı olsun. Üstümüzden yokluklarını vermesin. Başkanımızdan Allah razı olsun, geçmişine rahmet olsun, tuttuğunu Allah altın etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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