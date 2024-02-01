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Bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi. Kuşku için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kuşku'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi. Hayatını kaybeden Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi. Kuşku, dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi.

Kuşku için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kuşku'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi.

Kuşku, dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Ölüm Kaza Yaşam Güncel Haberler

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