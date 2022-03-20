Beden öğretmeni her kar yağışında caddeleri kayak pistine çeviriyor

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da oturan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, her kar yağışında sokak ve caddeleri kayak pisti gibi kullanıyor. Işık, dün gece de kayak takımlarıyla Avcılar ve D-100 Karayolu kenarında kayak yaptı.

Beden öğretmeni Fatih Işık, ekstrem spor ilgisini, her kar yağışında, cadde ve sokaklarda kayarak gösteriyor. Geçtiğimiz ocak ayında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak giden Fatih Işık, geçen haftaki kar fırtınasında Çatalca, Bebek, Galata Kulesi ve Tahtakale Yokuşu ile Zeytinburnu'nda kayak yaptı.

Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdüren Fatih Işık, kayak dışında, ata binmek ve okçuluğa da ilgisi olduğunu söyledi.