Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurularının başladığını açıkladı. 2026 yılı bedelli askerlik ücreti ise 333 bin 89 lira olarak duyuruldu.

  • 2026 yılı için bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak belirlendi.
  • 2026 yılı bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak'tan itibaren başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Bakanlık kaynakları, bedelli askerlik başvurularının başladığını kamuoyuna duyurdu.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 333 BİN 89 LİRA

MSB kaynakları, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." denildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCHP Savar:

güzel kazik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

basmaya gelince enflasyon üzeründen değil dimi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

