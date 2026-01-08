Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Bakanlık kaynakları, bedelli askerlik başvurularının başladığını kamuoyuna duyurdu.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 333 BİN 89 LİRA

MSB kaynakları, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." denildi.