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Becirovic, Cvijanovic, Filipovic Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinde yemin etti

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri Becirovic, Cvijanovic ve Filipovic Saraybosna'da yemin ederek göreve başladı. 4 Ekim seçimlerinde 4 yıllığına seçilen üyeler 2026-2030 döneminde görev yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri Denis Becirovic, Zeljka Cvijanovic ve Darijana Filipovic, yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı binasında düzenlenen kuruluş oturumunda, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Jovan Kalaba, yeni üyelere görev belgelerini takdim etti. Ardından üyeler, yemin edip yemin belgesini imzaladı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan genel seçimde 4 yıllığına seçilen üyeler, 2026-2030 döneminde görev yapacak. Konseyin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Sırp üyeliğine Zeljka Cvijanovic, Hırvat üyeliğine ise Darijana Filipovic seçildi.

Konseyin Boşnak üyesi Becirovic, burada yaptığı açıklamada, bir dönem daha görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek "Bosna Hersek'teki her insanın haklarını, özgürlüğünü ve onurunu savunacağım. Vizyonum, ekonomik açıdan güçlü, teknolojik olarak gelişmiş, sosyal açıdan adil ve AB ile NATO'ya tam entegre bir Bosna Hersek'tir." ifadelerini kullandı.

Sırp üye Cvijanovic ise konsey üyeleri arasında dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Cvijanovic, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) halkının kendisine ikinci kez güven gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca RS halkının çıkarlarını temsil etmeye devam edeceğim. Bu güveni, Dayton Barış Antlaşması'na, Bosna Hersek Anayasası'na ve RS Anayasası'na saygıya dayanan politikanın teyidi olarak görüyorum." diye konuştu.

Hırvat üye Filipovic de göreve gelmenin, kendisini seçenlere ve temsil ettiği kurumlara karşı sorumluluk üstlenmek anlamına geldiğini söyledi.

Filipovic, "Seçim zaferi, oyların sayıldığı gün sona erdi, bugünden itibaren sorumluluk başlıyor. Devlet Başkanlığı Konseyine Hırvat üye olarak geliyorum ve bunu gururla vurguluyorum. Eşitliğimizi, bir başkasının eşitsizliği üzerine inşa etmek istemiyoruz." dedi.

Filipovic, ilk kez konseyde yer alırken Becirovic ve Cvijanovic, üst üste ikinci dönemlerine başladı.

4 yıllığına seçilen Konsey üyeleri, dönüşümlü olarak 8 aylığına Konsey başkanlığı yapıyor.

Kaynak: AA
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