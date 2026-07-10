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"Yenidoğan çetesi" davasının 43. duruşması tamamlandı

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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı dava 13 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı dava, 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Ali Dirik, 24 yıllık hekim olduğunu, çok fazla gebelik zehirlenmesi gördüğünü, hayatını kaybeden "Kaya" bebek için 17 hastane arandığını, kendisinin bebek katili olarak damgalandığını ancak Kaya bebeğin yaşamayacağını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu hemşire Çağla Durmuş ise çalıştığı süreçte sorumlu hemşire olduğu için hasta bakmadığını, bebek hangi hemşireye teslim edilmişse takibinin onun yapmak zorunda olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini ifade etti.

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir de SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmasında, 28 aydır örgüt yöneticisi olarak yargılandığını, yönetici olmadığına dair tapeler bulunduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanıklar, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 13 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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