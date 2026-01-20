Haberler

Muş -Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı

Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen bir günlük bebek, asfiksi tanısıyla Erzurum'a ambulans helikopterle nakledildi. Yoğun kış koşullarına rağmen güvenli iniş sağlandı ve bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

MUŞ'un Varto ilçesinde dünyaya ve asfiksi tanısı konulan 1 günlük bebek ambulans helikopterle Erzurum'a nakledildi.

Elvan-Mesut Akkoyun çiftinin Varto Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeğine 'doğumda oksijensiz kalma' olarak bilinen 'asfiksi' teşhisi kondu. Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi. Yoğun kış şartlarının etkili olduğu bölgede, ambulans helikopterin güvenli iniş yapabilmesi amacıyla Varto Komando Birliği'ndeki helikopter pisti İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kısa sürede kardan temizlendi. Pistte gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ambulans helikopter sorunsuz şekilde iniş yaptı. Varto'daki sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan bebek, uzman ekipler eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
