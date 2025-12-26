Haberler

"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

Güncelleme:
İstanbul'da, özel hastanelere yönlendirilen bebek acil hastalarının ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla 63 sanığın yargılandığı dava, duruşma sırasında sanık avukatlarının tahliye talepleriyle yarına ertelendi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanık avukatları savunma gerçekleştirdi.

Sanık avukatı Burak Mengü, müvekkillerinin aylardır tutuklu bulunduğunu, dosyadaki para transferlerinin kişiler arasındaki 200-300 liralık basit para alışverişleri olduğunu, ortada dolandırıcılık yönünden de bir suçlama olmaması gerektiğini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar ise huzurda sanık olarak bir hastane müdürü olduğunu, iddianamede adı geçen diğer hastane müdürlerinin adını bilmediklerini ifade etti.

Diğer hastane müdürlerinin dosyada yer almamasının doğru olmadığını dile getiren Mantar, İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesiyle ilgili davanın sanıklarından Aylin Arslantatar'ın bu dosyada tanık olarak beyanının alınmasını istedi.

Bazı sanık avukatları da müvekkillerine yönelik tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
