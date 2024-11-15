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Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

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İstanbul Esenler'de bir anne 2 yaşındaki bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü. Sorgusunda "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kimse bize sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" diyen anne tutuklanırken baba adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kırıkkale'de ikamet eden Dilek Ç. (23) ile sevgilisi Y.E.'nin evlilik dışı çocukları dünyaya geldi. Ardından İstanbul'a akrabalarının yanına gelen Dilek Ç, bebeğini vahşice katletti.

BEBEĞİNİ TİNERLE KATLETTİ

26 Eylül'de Bağcılar'da bir parkta oturan anne, Emre adını verdiği bebeğine biberona koyduğu tineri içirdi. Ardından bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek, evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebek 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

'BUNALIMA GİRDİM'

Polis ekipleri, bebeğin kimyasal zehirlenmeyle hastaneye götürülmesi üzerine anne ve babayı gözaltına aldı. Anne Dilek Ç. sorgusunda, "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kendisine ve bana kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim. Bu nedenle Esenler'de çocuğun biberonuna tiner katarak içirdim." dedi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem alemdar:

bunun a. mına halka açık ağdalıcan kullanamasın

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